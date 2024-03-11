Кабмин России поддержал идею об уголовном наказании за диверсию с 14 лет
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. Автором законопроекта стал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Гарин.
Отмечается, что данный проект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.
В январе сообщалось, что комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий лишение имущества и денег, предназначенных для финансирования преступлений диверсионной направленности.