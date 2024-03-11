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Кабмин России поддержал идею об уголовном наказании за диверсию с 14 лет

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Российское правительство поддержало законопроект с предложением привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет.
Кабмин России поддержал идею об уголовном наказании за диверсию с 14 лет
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. Автором законопроекта стал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Гарин.

Отмечается, что данный проект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В январе сообщалось, что комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий лишение имущества и денег, предназначенных для финансирования преступлений диверсионной направленности.

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