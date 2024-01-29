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Комитет ГД рекомендует принять во втором чтении проект о конфискации за диверсии

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Комитет Госдумы рекомендует принять во втором чтении законопроект, предусматривающий лишение имущества и денег, предназначенных для финансирования преступлений диверсионной направленности.
Комитет ГД рекомендует принять во втором чтении проект о конфискации за диверсии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Комитет по государственному строительству и законодательству уже направил проект закона в Совет Госдумы. Депутаты предложили внести ряд поправок в документ.

В пояснительной записке к проекту говорится, что закон вносит дополнение в УК для отнесения к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, всех преступлений диверсионной направленности.

«В целях пресечения финансирования таких преступлений... предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования», — отмечают авторы инициативы.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта.

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