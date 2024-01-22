Депутат назвал необходимым проект о конфискации имущества за фейки об армии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта о конфискации имущества за фейки об армии.

Он отметил, что в связи с успехами российской армии начинаются разные массовые вбросы негативной информации. По мнению парламентария, предложенные меры «остудят головы» тех, кто бездумно перепечатывает фейки или добавляет свои комментарии, не понимая происходящих процессов.

«Такой закон необходим и важен, он будет встраиваться в общую систему противодействия русофобии, которая сегодня активно раскручивается на Западе», — заключил депутат.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.