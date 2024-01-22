RT в Telegram
Подпишись

Депутат назвал необходимым проект о конфискации имущества за фейки об армии

Короткая ссылка
RT
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта о конфискации имущества за фейки об армии.
Депутат назвал необходимым проект о конфискации имущества за фейки об армии
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Он отметил, что в связи с успехами российской армии начинаются разные массовые вбросы негативной информации. По мнению парламентария, предложенные меры «остудят головы» тех, кто бездумно перепечатывает фейки или добавляет свои комментарии, не понимая происходящих процессов.

«Такой закон необходим и важен, он будет встраиваться в общую систему противодействия русофобии, которая сегодня активно раскручивается на Западе», — заключил депутат.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить