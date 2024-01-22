Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, в среду закон будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.
Ранее группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законодателей законопроект, которым предлагается ввести в УК России возможность конфискации имущества за фейки о российской армии.
Такую же меру предлагается ввести за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.