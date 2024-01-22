RT в Telegram
Подпишись

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, в среду закон будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.

Ранее группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законодателей законопроект, которым предлагается ввести в УК России возможность конфискации имущества за фейки о российской армии.

Такую же меру предлагается ввести за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить