Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС. Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, в среду закон будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы. Ранее группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законодателей законопроект, которым предлагается ввести в УК России возможность конфискации имущества за фейки о российской армии. Такую же меру предлагается ввести за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.