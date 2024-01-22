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Проект о конфискации имущества за фейки об армии внесён в Госдуму

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Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законодателей законопроект, которым предлагается ввести в УК России возможность конфискации имущества за фейки о российской армии.
Проект о конфискации имущества за фейки об армии внесён в Госдуму
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что аналогичную меру предлагается ввести и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Предполагается, что соответствующие изменения должны вноситься в ст. 104.1 УК России, которая касается конфискации имущества и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна.

Ранее сообщалось, что законопроект о лишении имущества за фейки о ВС России разработали лидеры фракций Госдумы.

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