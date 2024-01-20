Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России внесут в ГД 22 января

Проект закона о конфискации денег, ценностей или иного имущества за распространение фейков о Вооружённых силах России и за ряд других преступлений внесут в Госдуму в понедельник, 22 января. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что речь идёт о деньгах, используемых или предназначенных для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

По его словам, законопроект позволит конфисковывать имущество, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в числе которых — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также действий, направленных на нарушение целостности России.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества», — написал Володин в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что законопроект о лишении имущества за фейки о ВС России разработали лидеры фракций Госдумы.