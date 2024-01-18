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Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России

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Лидеры фракций Государственной думы разработали законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за распространение фейков о Вооружённых силах России.
Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту документа, проект подразумевает ужесточение уголовной ответственности за публичные призывы к деятельности, направленной против российской безопасности.

Инициатива предполагает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемого для финансирования преступлений, направленных против безопасности России.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишать государственных наград тех, кто распространяет фейки о ВС России, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм.

Авторами законопроекта выступили спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, а также главы фракций: Владимир Васильев — от «Единой России», Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от «Новых людей», глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.

Ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект о допущении в УК России возможности конфискации имущества за фейки о российской армии.

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