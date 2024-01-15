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В правительстве поддержали проект о конфискации имущества за фейки об армии

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Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о допущении в УК России возможности конфискации имущества за фейки о российской армии.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — приводит текст документа ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменение в ст. 104.1 УК России и предусмотреть «расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счёт включения в него деяний, совершённых из корыстных побуждений».

Ранее Следственный комитет России по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя Бердянска, который обвиняется в распространении фейков о действиях ВС России.

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