В правительстве поддержали проект о конфискации имущества за фейки об армии
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — приводит текст документа ТАСС.
Законопроект предлагает внести изменение в ст. 104.1 УК России и предусмотреть «расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счёт включения в него деяний, совершённых из корыстных побуждений».
Ранее Следственный комитет России по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя Бердянска, который обвиняется в распространении фейков о действиях ВС России.