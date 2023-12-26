Житель Запорожской области предстанет перед судом за распространение фейков

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19 декабря 2023 | 17:18
Следственный комитет России по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя Бердянска, который обвиняется в распространении фейков о действиях ВС России.
Об этом сообщает ведомство.
По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый размещал в соцсетях ложную информацию о действиях Вооружённых сил Российской Федерации.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее Басманный суд Москвы вынес заочный приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах России.