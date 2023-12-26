Житель Запорожской области предстанет перед судом за распространение фейков
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Следственный комитет России по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя Бердянска, который обвиняется в распространении фейков о действиях ВС России.

Об этом сообщает ведомство.

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый размещал в соцсетях ложную информацию о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы вынес заочный приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах России.