МО России показало видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков

Министерство обороны России показало брошенную технику диверсантов ВСУ, которые были уничтожены на погранпереходе в районе Нехотеевки в Белгородской области. На кадрах — подбитая техника и «убегающие террористы, уносящие раненых».

«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщает министерство.

В районе населённого пункта Сподарюшино украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом.

Эти образцы техники противника также попали на видео.