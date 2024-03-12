МО России показало видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков
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«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщает министерство.
В районе населённого пункта Сподарюшино украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом.
Эти образцы техники противника также попали на видео.