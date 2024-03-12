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МО России показало видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков

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Министерство обороны России показало брошенную технику диверсантов ВСУ, которые были уничтожены на погранпереходе в районе Нехотеевки в Белгородской области. На кадрах — подбитая техника и «убегающие террористы, уносящие раненых».
МО России показало видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков
  • © Министерство обороны РФ

«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщает министерство.

В районе населённого пункта Сподарюшино украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом.

Эти образцы техники противника также попали на видео.

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