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МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Римского к прекращению огня

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МИД Украины пригласил представителя Ватикана в стране Висвальдаса Кульбокаса после призывов Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня.
МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Римского к прекращению огня
  • Legion-Media

Об этом пишет РИА Новости.

«11 марта апостольского нунция на Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за обнародованных на днях высказываний его святейшества Папы Франциска в СМИ», — сказано в материале.

Послу сообщили, что в Киеве разочарованы словами понтифика о призывах к переговорам.

Как отметили в ведомстве, на Украине ожидали от Папы Римского не таких призывов, а сигналов о необходимости немедленного объединения сил.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.

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