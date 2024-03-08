Гуцул заявила, что обвинения прокуратуры против неё имеют политическую подоплёку

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обвинения, выдвинутые против неё Генпрокуратурой Молдавии, имеют политическую подоплёку и высосаны из пальца.

Об этом пишет ТАСС.

Она рассказала, что подобные заявления уже были в ходе выборов главы Гагаузии. По словам Гуцул, спустя восемь месяцев прокуратура сообщила, что собрала достаточно доказательств, причём данные заявления звучат на фоне её встречи в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Думаю, уже для всех очевидна политическая подоплёка этого заказного и высосанного из пальца уголовного дела», — подчеркнула глава Гагаузии.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.

Глава Гагаузии при этом пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

Молдавский оппозиционный лидер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.