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На Украине предупредили о дефиците цитрусовых и морепродуктов

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Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Рада» предупредил о возможном дефиците цитрусовых и морепродуктов на фоне блокировки КПП на границе с Польшей.
На Украине предупредили о дефиците цитрусовых и морепродуктов
  • РИА Новости

«Мы импортируем ту продукцию, которую не можем вырастить внутри страны. Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит», — цитирует его РИА Новости.

Высоцкий также отметил, что в большинстве случаев дефицит провоцирует рост цен.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом по теме временного закрытия границы для товаров.

20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.

23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.

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