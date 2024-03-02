На Украине предупредили о дефиците цитрусовых и морепродуктов

Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Рада» предупредил о возможном дефиците цитрусовых и морепродуктов на фоне блокировки КПП на границе с Польшей.

«Мы импортируем ту продукцию, которую не можем вырастить внутри страны. Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит», — цитирует его РИА Новости.

Высоцкий также отметил, что в большинстве случаев дефицит провоцирует рост цен.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом по теме временного закрытия границы для товаров.

20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.

23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.