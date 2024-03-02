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США расширят бюджет проекта по «поддержке» местных органов власти в Грузии

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Агентство США по международному развитию (USAID) запросило дополнительные $3,1 млн из американского бюджета на финансирование программы по работе с местными органами власти в Грузии. Средства должны быть потрачены на стимулирование властей к проведению реформ. С документом ознакомился RT.
США расширят бюджет проекта по «поддержке» местных органов власти в Грузии
  • AP

Американское агентство намерено увеличить бюджет программы по работе с местными органами власти в Грузии на $3,1 млн. В результате её общая стоимость превысит $24,2 млн. 

В документе USAID отмечается, что программу реализует компания Tetra Tech ARD. Благодаря дополнительному финансированию она сможет увеличить число и нарастить масштаб проектов, которые будут осуществляться посредством фонда Incentive Fund.

Это создаст для местных властей больше стимулов для проведения «важных реформ» в области государственного управления, считают американские специалисты. 

«Стимулирование местных органов власти к проведению важных реформ в сферах управления и предоставления государственных услуг имеет важное значение для достижения главной цели: предоставления государственных услуг с учётом запросов граждан, особенно в контексте отступления от демократии внутри правительства страны», — заявили в USAID. 

В документе также сообщается, что финансирование используется для мероприятий по улучшению общественной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения, канализации, снабжения природным газом и телекоммуникаций. 

По словам политолога Ивана Мезюхо, США не в первый раз вмешиваются в работу органов власти в Грузии.

«Вашингтон обеспокоен тем, что между ветвями власти в Грузии нет русофобского единства. Через органы местного самоуправления Штаты пытаются воздействовать на грузинскую политику. Для этого на протяжении многих лет американские налогоплательщики фактически жертвуют свои деньги на проекты в Грузии, наверное, даже и не зная, где она находится», — рассказал эксперт в беседе с RT. 

Он добавил, что США активно работают на постсоветском пространстве, финансируя программы, которые касаются органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Ранее в USAID намеревались внедрить в Грузии американскую стратегию по политическим процессам. 

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