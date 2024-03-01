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МИД: Франция не направит свои войска на Украину для ведения боевых действий

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Франция не будет направлять свои войска на Украину для ведения боевых действий, сообщил глава французского МИД Стефан Сежурне.
МИД: Франция не направит свои войска на Украину для ведения боевых действий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция France Inter.

По его словам, французы не будут умирать за Украину.

«Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», — цитирует Сежурне РИА Новости.

Он добавил, что, по словам лидера Франции Эммануэля Макрона, в этих рамках ничего не исключено.

Ранее Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.

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