Спикер ВС Украины Игнат признал зависимость Киева от западных ракет для ПВО
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Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».
«Мы не имеем на сегодняшний день собственного производства (зенитных ракет. — RT) ещё для советских систем С-300 и Бук-М1, мы всё получаем сейчас от Запада», — сказал Игнат.
Он призвал западные страны поставлять украинской армии эти ракеты по мере расходования.
Игнат также подтвердил задержку военного пакета помощи со стороны Соединённых Штатов.
Ранее Игнат признал, что гибридная система противовоздушной обороны Украины была разработана и испытана на территории США.