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Спикер ВС Украины Игнат признал зависимость Киева от западных ракет для ПВО

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что украинские вооружённые силы применяют для систем противовоздушной обороны только западные зенитные ракеты, поскольку у Киева в настоящий момент нет своего производства ракет.
Спикер ВС Украины Игнат признал зависимость Киева от западных ракет для ПВО
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

«Мы не имеем на сегодняшний день собственного производства (зенитных ракет. — RT) ещё для советских систем С-300 и Бук-М1, мы всё получаем сейчас от Запада», — сказал Игнат.

Он призвал западные страны поставлять украинской армии эти ракеты по мере расходования.

Игнат также подтвердил задержку военного пакета помощи со стороны Соединённых Штатов.

Ранее Игнат признал, что гибридная система противовоздушной обороны Украины была разработана и испытана на территории США.

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