В Киеве признали, что гибридная система ПВО Украины была разработана в США
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В эфире телеканала «Рада» он пояснил, что речь идёт про системы, которые запускают американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow) со старых «советских платформ», передаёт ТАСС.
«Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США», — рассказал Игнат.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия показала всему миру неудачу вооружения НАТО, раскрыв уязвимость США.