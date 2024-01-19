В Киеве признали, что гибридная система ПВО Украины была разработана в США

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что гибридная система противовоздушной обороны страны была разработана и испытана на территории США.

В эфире телеканала «Рада» он пояснил, что речь идёт про системы, которые запускают американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow) со старых «советских платформ», передаёт ТАСС.

«Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США», — рассказал Игнат.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия показала всему миру неудачу вооружения НАТО, раскрыв уязвимость США.