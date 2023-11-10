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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ показали всему миру несостоятельность оружия НАТО

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Украинская армия показала всему миру неудачу вооружения НАТО, раскрыв уязвимость Соединённых Штатов, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ показали всему миру несостоятельность оружия НАТО
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение он выразил в интервью каналу New Rules на видеохостинге Rumble.

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны всего мира сказать: «Боже мой, вы видели это? Мы должны получить этот HIMARS! Эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк»?» — сказал он.

По словам Джонсона, оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя.

«И это видел весь мир», — подчеркнул он.

Журнал Military Watch Magazine ранее сообщил, что Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.

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