Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ показали всему миру несостоятельность оружия НАТО
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Такое мнение он выразил в интервью каналу New Rules на видеохостинге Rumble.
«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны всего мира сказать: «Боже мой, вы видели это? Мы должны получить этот HIMARS! Эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк»?» — сказал он.
По словам Джонсона, оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя.
«И это видел весь мир», — подчеркнул он.
Журнал Military Watch Magazine ранее сообщил, что Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.