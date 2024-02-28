RT в Telegram
Подпишись

В Молдавии назвали пропагандой обвинения Приднестровья в отношении Кишинёва

Короткая ссылка
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что власти Приднестровья используют пропагандистские обвинения об экономической блокаде в отношении Кишинёва.
В Молдавии назвали пропагандой обвинения Приднестровья в отношении Кишинёва
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны властей Молдавии.

«Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя», — приводит РИА Новости слова Серебряна.

Политик подчеркнул, что Приднестровье якобы извлекает выгоду из проводимого Молдавией курса.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить