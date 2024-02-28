В Молдавии назвали пропагандой обвинения Приднестровья в отношении Кишинёва

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что власти Приднестровья используют пропагандистские обвинения об экономической блокаде в отношении Кишинёва.

Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны властей Молдавии.

«Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя», — приводит РИА Новости слова Серебряна.

Политик подчеркнул, что Приднестровье якобы извлекает выгоду из проводимого Молдавией курса.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.