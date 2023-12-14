Санду: власти Молдавии хотят реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путём, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать, чтобы не допустить дестабилизации, которая создала бы угрозу безопасности Молдавии», — заявила Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Её слова приводит РИА Новости.

Санду заявила, что в процессе реинтеграции власти намерены учитывать интересы жителей Приднестровья.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.