Санду: власти Молдавии хотят реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС
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«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путём, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать, чтобы не допустить дестабилизации, которая создала бы угрозу безопасности Молдавии», — заявила Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
Её слова приводит РИА Новости.
Санду заявила, что в процессе реинтеграции власти намерены учитывать интересы жителей Приднестровья.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.