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Инспекторы из США на Украине проверили серийные номера переданного ВСУ оружия

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Инспекторы из США вместе с украинскими военными провели проверки вооружений, переданных Украине из Соединённых Штатов, они проверили серийные номера вооружений, их техническое состояние и условия хранения.
Инспекторы из США на Украине проверили серийные номера переданного ВСУ оружия
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявляет Министерство обороны Украины.

Всего с начала 2024 года было проведено три таких инспекции, говорится в сообщении.

В конце января на Украину из США приехали сразу три инспектора: из Министерства обороны, Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч сообщил, что Пентагон не осуществлял надзор за поставками оружия Украине должным образом.

Американские чиновники с февраля 2022-го по декабрь 2023 года инициировали 57 расследований случаев коррупции в связи с такими военными поставками. 

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