«СТРАНА.ua»: Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский и премьер Дании Метте Фредериксен подписали во Львове соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

По словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, в документе говорится о военной поддержке Украины Данией в текущем году в размере не менее €1,8 млрд, ещё €8,5 млрд в 2023—2028 годах.

Кроме того, Дания собирается помочь Украине с передачей истребителей F-16, боеприпасов и оружия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.