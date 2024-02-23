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«СТРАНА.ua»: Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Владимир Зеленский и премьер Дании Метте Фредериксен подписали во Львове соглашение о гарантиях безопасности.
«СТРАНА.ua»: Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

По словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, в документе говорится о военной поддержке Украины Данией в текущем году в размере не менее €1,8 млрд, ещё €8,5 млрд в 2023—2028 годах.

Кроме того, Дания собирается помочь Украине с передачей истребителей F-16, боеприпасов и оружия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.

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