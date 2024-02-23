«СТРАНА.ua»: Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности
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Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
По словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, в документе говорится о военной поддержке Украины Данией в текущем году в размере не менее €1,8 млрд, ещё €8,5 млрд в 2023—2028 годах.
Кроме того, Дания собирается помочь Украине с передачей истребителей F-16, боеприпасов и оружия.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.