Путин: Россия сделает всё, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи
Соответствующее видео опубликовано на сайте Кремля.
«Знаем, что вам трудно, и будем делать всё возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», — сказал глава государства.
При этом Путин поблагодарил военных за доблестное исполнение воинского долга и за честное самоотверженное служение Отечеству.
Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Также российский лидер назвал бойцов СВО подлинными героями России.
Кроме того, Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО.