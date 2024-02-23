Путин: Россия сделает всё, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи

Россия будет всемерно помогать бойцам СВО, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Соответствующее видео опубликовано на сайте Кремля.

«Знаем, что вам трудно, и будем делать всё возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», — сказал глава государства.

При этом Путин поблагодарил военных за доблестное исполнение воинского долга и за честное самоотверженное служение Отечеству.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также российский лидер назвал бойцов СВО подлинными героями России.

Кроме того, Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО.