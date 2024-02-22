МО Белоруссии: Запад проводит мероприятия для подготовки к военным действиям
- РИА Новости
Об этом Хренин сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, который проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям», — констатировал он.
Министр добавил, что у Минска есть чёткое понимание, против кого будут направлены эти действия.
Хренин отметил, что Запад также ведёт активную разведку территории России и Белоруссии.
Ранее глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше необходимо перейти в своей оборонной политике в «состояние непосредственной угрозы».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.