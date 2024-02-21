Глава Минобороны: Польша должна перейти в «состояние непосредственной угрозы»

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше необходимо перейти в своей оборонной политике в «состояние непосредственной угрозы».

Об этом он сказал в интервью порталу wp.pl.

«Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы», — отметил польский министр.

Он уточнил, что под этим режимом подразумевается ускорение военно-промышленного производства и расширение его возможностей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.