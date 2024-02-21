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Глава Минобороны: Польша должна перейти в «состояние непосредственной угрозы»

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Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше необходимо перейти в своей оборонной политике в «состояние непосредственной угрозы».
Глава Минобороны: Польша должна перейти в «состояние непосредственной угрозы»
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью порталу wp.pl.

«Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы», — отметил польский министр.

Он уточнил, что под этим режимом подразумевается ускорение военно-промышленного производства и расширение его возможностей. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.

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