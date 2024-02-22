Медведев: условия России на переговорах понятны — признание результатов СВО

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что условия России на возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине понятны — признание результатов специальной военной операции.

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

Медведев отметил безуспешность попыток западных политиков «вытолкнуть» Киев в направлении переговоров. Он добавил, что этому есть объяснение.

«Потому что они осознают, как только они скажут: «Мы готовы к переговорам с Россией» (а условия их понятны — это признание результатов СВО), им моментально оторвут голову, их снесут», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.