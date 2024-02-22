Медведев: условия России на переговорах понятны — признание результатов СВО
- РИА Новости
Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.
Медведев отметил безуспешность попыток западных политиков «вытолкнуть» Киев в направлении переговоров. Он добавил, что этому есть объяснение.
«Потому что они осознают, как только они скажут: «Мы готовы к переговорам с Россией» (а условия их понятны — это признание результатов СВО), им моментально оторвут голову, их снесут», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.
Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.