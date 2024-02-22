RT в Telegram
Подпишись

Медведев: условия России на переговорах понятны — признание результатов СВО

Короткая ссылка
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что условия России на возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине понятны — признание результатов специальной военной операции.
Медведев: условия России на переговорах понятны — признание результатов СВО
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

Медведев отметил безуспешность попыток западных политиков «вытолкнуть» Киев в направлении переговоров. Он добавил, что этому есть объяснение.

«Потому что они осознают, как только они скажут: «Мы готовы к переговорам с Россией» (а условия их понятны — это признание результатов СВО), им моментально оторвут голову, их снесут», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить