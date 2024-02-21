RT поговорил с сестрой лётчика Турсунова, погибшего из-за перебежчика Кузьминова

RT поговорил с сестрой штурмана Ми-8 Хушбахта Турсунова, который погиб из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.

Ранее появилась информация о возможном убийстве Кузьминова в Испании.

«Рано или поздно так и должно было быть, потому что он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату. Простить такие поступки невозможно...», — сказала собеседница RT.

Она рассказала, что её брат учился с Кузьминовым в одном лётном училище. Они знали друг друга на протяжении около десяти лет, вместе отдыхали, добавила женщина.

Испанские СМИ ранее распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.

Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.