Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области.

Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Данный факт является проблемным вопросом украинских сил ПВО. По полученным данным, из всего массива воздушных целей поражается порядка 18%», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, наиболее эффективная борьба украинских сил ПВО ведётся против БПЛА различных типов.

Ранее сообщалось, что российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон.

Также заместитель главы Минобороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк выразил мнение, что развитие событий на поле боя во многом будет зависеть от поддержки, которую Запад решит оказывать Киеву.