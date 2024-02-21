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Марочко: украинская ПВО сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области

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Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области.

Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Данный факт является проблемным вопросом украинских сил ПВО. По полученным данным, из всего массива воздушных целей поражается порядка 18%», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, наиболее эффективная борьба украинских сил ПВО ведётся против БПЛА различных типов.

Ранее сообщалось, что российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон.

Также заместитель главы Минобороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк выразил мнение, что развитие событий на поле боя во многом будет зависеть от поддержки, которую Запад решит оказывать Киеву. 

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