Российские специалисты изучили FPV-дрон Вооружённых сил Украины, захваченный военными ВС России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Как рассказали агентству, военные ВС России подавили этот дрон на линии боевого соприкосновения при помощи средств РЭБ, посадили, обезвредили, а позже передали специалистам.

По словам собеседника агентства, дрон представляет собой устройство удалённого взведения с физическим предохранителем. Он добавил, что все элементы беспилотника можно приобрести на Ali Express.

Отмечается, что эти дроны оснащены системами самоуничтожения, однако на захваченном ВС России беспилотнике она не сработала.

Ранее российские бойцы рассказали военкору RT Филиппу Прокудину, как прямо на фронте собирают, тестируют, а потом используют беспилотники, включая дроны-камикадзе.