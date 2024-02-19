МО Украины: ход событий на поле боя во многом будет зависеть от помощи Запада

Развитие событий на поле боя во многом будет зависеть от поддержки, которую Запад решит оказывать Киеву. Такую точку зрения высказал заместитель главы Минобороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В интервью немецкой газете Die Welt Гаврилюк отметил, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса не производят необходимые ВСУ современные системы ПВО и связанные с ними ракеты.

«Дальнейшее развитие событий на фронте во многом зависит от масштабов новых пакетов военной поддержки со стороны наших партнёров», — заявил он.

Также в ходе интервью Гаврилюк признал, что Украина не сможет конкурировать с российской оборонной промышленностью.