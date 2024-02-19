МО Украины: ход событий на поле боя во многом будет зависеть от помощи Запада
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В интервью немецкой газете Die Welt Гаврилюк отметил, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса не производят необходимые ВСУ современные системы ПВО и связанные с ними ракеты.
«Дальнейшее развитие событий на фронте во многом зависит от масштабов новых пакетов военной поддержки со стороны наших партнёров», — заявил он.
Также в ходе интервью Гаврилюк признал, что Украина не сможет конкурировать с российской оборонной промышленностью.