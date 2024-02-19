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МО Украины: Киев не может конкурировать с российской оборонной промышленностью

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Украинский замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк напомнил, что признал, что Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам и мощности оборонной промышленности.
МО Украины: Киев не может конкурировать с российской оборонной промышленностью
  • AP
  • © Roman Chop

«Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам, экономике, кадрам, мощностям оборонной промышленности и масштабам производства вооружений», — сказал замминистра в интервью Die Welt.

Гаврилюк уверен, что Украина при этом способна получить преимущество на поле боя за счёт «высокотехнологичного оружия», которое Киев хотел бы получить от партнёров.

На данный момент же Украине не хватает боеприпасов, напомнил замглавы украинского военного ведомства, слова которого приводит ТАСС.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» нарастить выпуск высокоточных авиаракет с увеличенной до 310 км дальностью поражения.

Корпорация уже в пять раз нарастила производство самых востребованных высокоточных средств поражения, отмечал глава КТРВ Борис Обносов.

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