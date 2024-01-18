Шойгу поручил КТРВ нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» нарастить выпуск высокоточных авиаракет с увеличенной до 310 км дальностью поражения.

«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве... У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве», — сказал Шойгу во время инспекции.

12 января Сергей Шойгу поручил КТРВ модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» уже в пять раз нарастила производство самых востребованных высокоточных средств поражения, отмечал глава КТРВ Борис Обносов.