Шойгу поручил КТРВ нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности
«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве... У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве», — сказал Шойгу во время инспекции.
12 января Сергей Шойгу поручил КТРВ модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» уже в пять раз нарастила производство самых востребованных высокоточных средств поражения, отмечал глава КТРВ Борис Обносов.