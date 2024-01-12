Шойгу поручил КТРВ модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные.

Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что Шойгу поручил переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у российских войск достаточное количество, в категорию высокоточных.

По словам министра, есть хорошие результаты и эту работу стоит наращивать.

Шойгу уточнил, что на сегодняшний день основная боевая работа ведётся не по площадям, а по конкретным целям.

Также стало известно, что АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в пять раз нарастило производство самых востребованных высокоточных средств поражения.