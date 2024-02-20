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Тертель: Запад транзитом через Минск доставляет исполнителей диверсий в Россию

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Западные страны участвуют в диверсионной деятельности на территории России и доставляют исполнителей преступлений транзитом через Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.
Тертель: Запад транзитом через Минск доставляет исполнителей диверсий в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © bruev

«(Страны Запада. — RT) непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

В КГБ уточнили, что заброска диверсионной группы в республику была организована Службой безопасности Украины.

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