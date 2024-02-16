КГБ Белоруссии: СБУ организовала заброску диверсантов в республику

В КГБ Белоруссии сообщили, что заброска диверсионной группы в республику была организована Службой безопасности Украины (СБУ).

Об этом пишет БЕЛТА.

«Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности», — пишет агентство со ссылкой на КГБ.

Уточняется, что взрывные устройства были переданы диверсантам непосредственно перед переходом белорусской границы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

Позднее в КГБ Белоруссии рассказали подробности.