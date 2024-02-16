КГБ Белоруссии: СБУ организовала заброску диверсантов в республику
- AFP
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Об этом пишет БЕЛТА.
«Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности», — пишет агентство со ссылкой на КГБ.
Уточняется, что взрывные устройства были переданы диверсантам непосредственно перед переходом белорусской границы.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.
Позднее в КГБ Белоруссии рассказали подробности.