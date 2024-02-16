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В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей границы со стороны Украины

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Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил о задержании в Лельчицком районе нарушителей границы со стороны Украины.
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей границы со стороны Украины
  • РИА Новости

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на комитет.

«В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны», — говорится в сообщении.

У задержанных были обнаружены взрывные устройства.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

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