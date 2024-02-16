В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей границы со стороны Украины
- РИА Новости
Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на комитет.
«В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны», — говорится в сообщении.
У задержанных были обнаружены взрывные устройства.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.