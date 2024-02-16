Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на западе Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Вместе с этим Лукашенко отметил, что неслучайно всё жёстче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров.

«Вы видите, что происходит вокруг. Но, извините меня, вы ещё не всё знаете. Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам», — сказал он.

Подробностей про задержание диверсантов глава Белоруссии не привёл.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины.