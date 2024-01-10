Вольфович: на Украине готовятся группы диверсантов для дестабилизации Белоруссии

Диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины. С заявлением об этом выступил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, в Минске знают о подготовке группы диверсантов. И это обстоятельство заставляет власти страны «принимать соответствующие меры».

«Знаем и фиксируем, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооружённые отряды, которые нацелены на дестабилизацию обстановки здесь», — цитирует Вольфовича агентство БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на республике «будут тренироваться» в ходе предстоящих выборов.