Вольфович: на Украине готовятся группы диверсантов для дестабилизации Белоруссии
- Gettyimages.ru
По его словам, в Минске знают о подготовке группы диверсантов. И это обстоятельство заставляет власти страны «принимать соответствующие меры».
«Знаем и фиксируем, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооружённые отряды, которые нацелены на дестабилизацию обстановки здесь», — цитирует Вольфовича агентство БЕЛТА.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на республике «будут тренироваться» в ходе предстоящих выборов.