Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве в Испании, предположительно, лётчика-предателя из России Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.

Песков сказал, что какие-либо сообщения по этому поводу по дипломатическим каналам ему не поступали.

«Мы никакой информацией на этот счёт не располагаем», — добавил он.

Испанские СМИ ранее распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.

Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.