Кулеба считает, что положительное решение по поставкам ВСУ Taurus ещё возможно

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что положительное решение по поставкам Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus немецкого производства ещё возможно.

Об этом министр сказал на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По мнению Кулебы, отсутствие чёткого «нет» по поставкам ракет тоже является своего рода ответом.

«Мы продолжаем верить, что эти проблемы когда-нибудь будут решены», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что устал от продолжающихся споров по поводу поставки ракет Taurus ВСУ.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.