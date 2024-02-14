На Украине запретили поставки ВСУ товаров из списка «спонсоров войны»

Власти Украины ввели на запрет на поставку Вооружённым силам Украины товаров компаний, которые входят в украинский «список международных спонсоров войны».

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на представителя Государственного оператора тыла Дмитрия Бигунца.

«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — говорится в публикации.

В перечень запрещённых к поставкам товаров входит в том числе продукция компаний Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Nestle, PepsiСo и других.

В сентябре 2023 года НАПК внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны».

В январе компания PepsiCo запретила украинцам упоминать ВСУ, боевые действия и поддержку Украины в рекламе своих продуктов.