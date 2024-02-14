На Украине запретили поставки ВСУ товаров из списка «спонсоров войны»
- AP
Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на представителя Государственного оператора тыла Дмитрия Бигунца.
«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — говорится в публикации.
В перечень запрещённых к поставкам товаров входит в том числе продукция компаний Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Nestle, PepsiСo и других.
В сентябре 2023 года НАПК внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны».
В январе компания PepsiCo запретила украинцам упоминать ВСУ, боевые действия и поддержку Украины в рекламе своих продуктов.