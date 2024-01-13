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PepsiCo запретила украинцам упоминать в рекламе ВСУ и поддержку Украины

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Компания PepsiCo запретила украинцам упоминать ВСУ, боевые действия и поддержку Украины в рекламе своих продуктов.

Об этом сообщает организация B4Ukraine, ведущая учёт компаний, продолжающих работу в России.

Уточняется, что соответствующие требования были выдвинуты PepsiCo осенью 2023 года.

«Никаких упоминаний о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооружённых силах Украины. Никакой поддержки Украины и армии. Никаких негативных коннотаций, создающих ощущение «небезопасности», — говорится в тексте рассылки PepsiCo потенциальным партнёрам по рекламе.

Ранее НАПК внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны».

В сообщении говорится, что компании продолжают сотрудничать с Россией, уплачивая налоги и занимаясь активным поиском сотрудников.

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