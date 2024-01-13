PepsiCo запретила украинцам упоминать в рекламе ВСУ и поддержку Украины
Об этом сообщает организация B4Ukraine, ведущая учёт компаний, продолжающих работу в России.
Уточняется, что соответствующие требования были выдвинуты PepsiCo осенью 2023 года.
«Никаких упоминаний о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооружённых силах Украины. Никакой поддержки Украины и армии. Никаких негативных коннотаций, создающих ощущение «небезопасности», — говорится в тексте рассылки PepsiCo потенциальным партнёрам по рекламе.
Ранее НАПК внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны».
В сообщении говорится, что компании продолжают сотрудничать с Россией, уплачивая налоги и занимаясь активным поиском сотрудников.