В Ереване сообщили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.
В ведомстве добавили, что позже предоставят дополнительную информацию.
Несколькими минутами ранее в Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе. В МИД Азербайджана, в свою очередь, сообщили о ранении военнослужащего Госпогранслужбы Азербайджана.
В начале февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто уже существует мир.
Также премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.