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В Ереване сообщили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана

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Двое армянских военнослужащих, согласно предварительной информации, погибли в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на участке села Неркин Ханд Сюникской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве добавили, что позже предоставят дополнительную информацию.

Несколькими минутами ранее в Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе. В МИД Азербайджана, в свою очередь, сообщили о ранении военнослужащего Госпогранслужбы Азербайджана.

В начале февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто уже существует мир.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

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