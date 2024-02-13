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Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь на границе

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В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд», — говорится в заявлении.

По данным министерства, среди армянских солдат есть раненые.

При этом, как сообщает РИА Новости, в МИД Азербайджана заявили, что в результате «военной провокации» ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто уже существует мир.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

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