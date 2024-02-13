Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь на границе
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд», — говорится в заявлении.
По данным министерства, среди армянских солдат есть раненые.
При этом, как сообщает РИА Новости, в МИД Азербайджана заявили, что в результате «военной провокации» ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто уже существует мир.
Также премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.