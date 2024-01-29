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Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, по словам премьер-министра, Ереван предложил Баку демилитаризацию границы и механизм взаимного контроля над вооружениями.

Также Пашинян подчеркнул, что Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Армении.

Ранее сообщалось, что Армения предложила Азербайджану активизировать усилия по поиску пропавших лиц.

Также стало известно, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.

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