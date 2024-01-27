Армения предложила Азербайджану активизировать усилия по поиску пропавших лиц
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Об этом говорится на сайте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
По данным СНБ, к настоящему моменту 933 гражданина Армении и армян Нагорного Карабаха числятся пропавшими без вести после вооружённых конфликтов двух стран.
Отмечается, что Ереван заинтересован в выяснении того, где находятся эти граждане.
«Комиссия предлагает соответственной структуре Азербайджана активизировать сотрудничество в этом направлении», — говорится в релизе.
В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять находящихся в армянских тюрьмах азербайджанцев на осуждённых в Азербайджане армян по принципу всех на всех.