Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир

Между Баку и Ереваном де-факто уже установился мир, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, на границе двух стран несколько месяцев господствует мирная обстановка», — заявил он.

По словам Алиева, довести этот вопрос до логического завершения необходимо через подписание мирного договора, но при этом Армения должна отказаться от территориальных претензий в отношении Азербайджана.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

Также стало известно, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.