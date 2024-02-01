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Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир

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Между Баку и Ереваном де-факто уже установился мир, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, на границе двух стран несколько месяцев господствует мирная обстановка», — заявил он.

По словам Алиева, довести этот вопрос до логического завершения необходимо через подписание мирного договора, но при этом Армения должна отказаться от территориальных претензий в отношении Азербайджана.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

Также стало известно, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.

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