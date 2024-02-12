Член ОП Данюк объяснил необходимость назначения посланника Запада на Украине

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что США и Великобритания пытаются убедить другие страны, участвующие в G7, в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому.

По словам Нарышкина, среди таких политиков выделяется действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выразил желание сразу после окончания мандата в Брюсселе отправиться следить за порядком в Киеве.

Как напомнил Данюк, при нахождении Столтенберга на посту председателя НАТО активно была оказана военная и политическая поддержка режима на Украине.

«Другое дело, что с карьерной точки зрения это, конечно, невероятное понижение. Ходили слухи о том, что Столтенберг может возглавить один из институтов внутри Европейского союза, в том числе это могло быть связано с финансами, с экономикой. Я не исключаю, что таким образом Столтенберга могут действительно назначить неким проводником влияния позиций НАТО уже в новом украинском образовании», — рассказал эксперт.

По его мнению, нынешняя Украина в той территории и в том формате, в котором она сейчас существует, перестанет существовать через какое-то время.

«И видимо, действительно для того, чтобы сохранять каналы коммуникации, причём прямой коммуникации, Столтенберг, который вовлечён в украинскую повестку, который был одним из главных спикеров по этой теме, на эту роль подходит. Другое дело, что это признание того, что политика НАТО провалилась, если уж нужен спецпосланник... Потому что, казалось бы, всё уже на Украине сделано, чтобы она считалась частью Запада. И стремление в ЕС, и НАТО прописано в конституции, и всевозможные партнёрства и так далее», — заявил специалист.

Это, по словам Данюка, показывает готовность Запада к тому, что Украина в скором времени может перестать существовать.

«И сохранить минимальное влияние на эту территорию, если она останется в том или ином статусе, может как раз подобного рода спецпредставитель», — заключил собеседник RT.

Ранее в СВР заявили, что Соединённые Штаты и Великобритания пытаются убедить другие страны, участвующие в G7, в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому.