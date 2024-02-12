СВР: в США и Британии опасаются предательства со стороны киевской элиты

В Соединённых Штатах и Великобритании опасаются предательства со стороны киевской элиты.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-служба СВР.

По его словам, на Западе опасаются, что многие представители киевской элиты могут заблаговременно перейти на сторону России.

«И такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли», — отметил Нарышкин.

Директор СВР добавил, что при обсуждении на Западе темы назначения спецпосланника по Украине в расчёт принимался тот факт, что в условиях всё более тяжелого положения ВСУ на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие жители Украины стали сознавать неизбежность того, что Москва достигнет поставленных целей СВО.

По данным СВР, Соединённые Штаты и Великобритания пытаются убедить другие страны, участвующие в G7, в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому.