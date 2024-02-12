Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызвало вопросы на фронте
«В войсках-то видят... Начинают задумываться: «Ага, значит, что-то не то», — сказал он.
Кроме того, по словам Старикова, кадровые перестановки в руководстве ВСУ понижают уверенность командиров в своём начальстве и сигнализируют о проблемах в стратегии Киева.
Ранее в RS отметили, что кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к соглашению с Россией.
Также на Украине уволили первого замминистра обороны Александра Павлюка.