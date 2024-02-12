Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызвало вопросы на фронте

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka, что увольнение бывшего главкому ВСУ Валерия Залужного вызвало вопросы на фронте.

«В войсках-то видят... Начинают задумываться: «Ага, значит, что-то не то», — сказал он.

Кроме того, по словам Старикова, кадровые перестановки в руководстве ВСУ понижают уверенность командиров в своём начальстве и сигнализируют о проблемах в стратегии Киева.

Ранее в RS отметили, что кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к соглашению с Россией.

Также на Украине уволили первого замминистра обороны Александра Павлюка.